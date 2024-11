Não perca: Máquina de café Krups com 42% de desconto na Black Friday

Aproveite a Black Friday para transformar as suas manhãs com a máquina de café automática Krups. Com 42% de desconto, passando de 437€ para 253€, esta máquina é ideal para quem deseja café de qualidade profissional sem sair de casa. Ela prepara uma variedade de bebidas, desde expresso a cappuccino, com o toque perfeito de espuma. O seu sistema de aquecimento ultrarrápido garante que o café saia sempre na temperatura ideal desde a primeira chávena, além de contar com um design que reduz a calcificação, aumentando a durabilidade do aparelho.

Com um moedor integrado que oferece diferentes texturas de moagem, a Krups permite personalizar o café de acordo com o seu gosto, seja ristretto ou café longo. É fácil de usar, possui um painel de controlo intuitivo e um bocal de vapor para preparar cappuccinos e outras bebidas com leite. Os clientes destacam a sua excelente relação qualidade-preço, o funcionamento rápido e a simplicidade de utilização. Esta é a oportunidade ideal para quem procura qualidade, durabilidade e sabor a um preço mais acessível.