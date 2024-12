Não precisa de gastar uma fortuna em aquecimento: este aparelho é a solução

Com os custos da energia a disparar e as temperaturas a descer, encontrar uma solução eficiente para aquecer a casa tornou-se uma prioridade. O aquecedor de parede Olimpia Splendid surge como uma alternativa inteligente ao ar condicionado, oferecendo 2000W de potência com tecnologia cerâmica para uma distribuição uniforme do calor. Equipado com WiFi e compatível com Alexa, pode ser controlado através de uma app no telemóvel ou do comando incluído, permitindo ajustar a temperatura com precisão. O seu sistema de segurança inclui proteção contra sobreaquecimento e detetor de janelas abertas, enquanto o temporizador semanal facilita a programação de acordo com as rotinas diárias. Os utilizadores destacam não só a sua potência e silêncio, mas também a facilidade de utilização e o baixo consumo energético, tornando-o numa solução prática para enfrentar os meses mais frios do ano.