Não precisa de procedimentos invasivos. Estas máscaras de colágeno devolvem e brilho à pele

Conheça quatro máscaras de colagénio que combatem os sinais de envelhecimento que surgem a partir dos 25 anos. Desde o pacote EUNYUL Daily Care com 12 tipos de máscaras coreanas, passando pela MEAROSA com colagénio marinho e vitamina C, até à sofisticada FILORGA LIFT-MASK com resultados em 15 minutos e a económica SKIN CHEMISTS em tubo. Todas estas opções permitem cuidar da pele em casa, com resultados visíveis nas primeiras aplicações, sem precisar de gastar em tratamentos caros.