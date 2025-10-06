Facebook Instagram

Não precisa de tirar o telemóvel do bolso. Este smartwatch atende chamadas e custa 50 euros

Hoje às 13:18

A popularidade dos relógios inteligentes tem crescido pela sua capacidade de organizar a rotina, monitorizar a saúde e facilitar a comunicação sem precisar de tirar o telemóvel do bolso. O Popglory destaca-se na Amazon com mais de 36.296 avaliações e 4 estrelas, oferecendo por 50,21€ funcionalidades normalmente reservadas a gamas superiores: ecrã HD de 1,85 polegadas, bracelete metálica milanesa (mais uma em silicone), mais de 10.000 mostradores personalizáveis, monitorização contínua de saúde (frequência cardíaca, pressão arterial, oxigénio no sangue e sono), 25 modalidades desportivas, chamadas Bluetooth e assistente de voz integrado.

