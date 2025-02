Nem pelos de animais, nem vincos! Este vaporizador está com desconto e vai deixar a sua roupa perfeita

O Rowenta Pure Pop DR2024 é um vaporizador versátil que revoluciona o cuidado com as roupas ao combinar múltiplas funções num só dispositivo. Com a sua cabeça reversível inovadora, remove eficazmente pelos de animais e elimina vincos das peças de vestuário sem danificar os tecidos. De design moderno e colorido, este vaporizador ultracompacto é ideal para utilização diária e viagens, oferecendo purificação das roupas e eliminação de germes. Atualmente com 28% de desconto, disponível por 36,58€, inclui características como um depósito extraível e um cabo de 2 metros para maior liberdade de movimentos, tornando a tarefa de passar a roupa mais simples e rápida.