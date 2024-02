Neste restaurante lisboeta os cães são bem-vindos

Hoje às 09:46

Recentemente inaugurado no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, o restaurante Desassossego, localizado na Casa Fernando Pessoa, merece destaque por permitir a entrada de toda a família, incluindo os membros de quatro patas. Mas não só.

Pertencente ao mesmo grupo do Maria Food Hub em Arroios, o restaurante Desassossego quer afirmar-se por pratos de influência internacional, “preparados com os melhores produtos nacionais”.

Além dos jantares que vão começar a ser servidos a partir de 29 de fevereiro, pequenos-almoços e brunches vão têm já destaque neste espaço. Deixamos estes argumentos: uma simples torrada, mas de queijo curado serrano e marmelada ou um substancial Croque Maria em pão brioche, com frango, tomate e mostarda e ainda umas saborosas panquecas, a acompanhar com sumos naturais ou kombucha. Suficientes, certo?

Os brunches vão poder prolongar-se até às 17h e na oferta vamos poder encontrar Ovos Escandinavos, com salmão fumado, Hash Brown & frango piripíri, Shakshuka Maria, mix de batata-doce, espinafres, vegetais assados e dois ovos escalfados com molho de abóbora, coco e amendoim.

Quando abrirem as mesas para jantar, a carta vai contar com Porco desfiado & queijo Serra da Estrela e Bacalhau Maria no Forno com pesto Maria e mini salada.

A homenagem a Fernando Pessoa, refletida no nome do restaurante inspirado no "Livro do Desassossego", vai estar refletida na ementa com os gostos do poeta.

O restaurante está aberto de segunda a sábado, das 10h00 às 18h00, com horário alargado até à meia-noite a partir de 29 de fevereiro (atenção: a cozinh