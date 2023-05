Neto cumpriu sonho da avó de 93 anos e viajou com ela durante 7 anos

Ontem às 16:06

Joy Ryan, de 93 anos, e o neto Brad completaram a sua longa viagem que tinha como objetivo passar por todos os parques naturais dos Estados Unidos. Foram sete anos de passeios e aventuras para cumprir o sonho da idosa.

Avó e neto contam com cerca de 70 mil seguidores na página do Instagram “A viagem da avó Joy”, que vai contando esta aventura que chegou à sua última paragem na Samoa Americana, Polinésia.

“A avó Joy mostrou-nos que nunca somos velhos demais para viver as aventuras que sempre sonhámos e fazer esta viagem com ela foi o maior privilégio da minha vida”, escreveu o neto.

A viagem começou em 2015, quando Joy trabalhava num emprego de salário mínimo no Ohio. “Sempre teve espírito aventureiro mas nunca teve os meios para fazer o que queria”, contou Brad à revista People. Começaram por visitar o parque natural Great Smoky Mountains, na fronteira do Tennessee com a Carolina do Norte, mas gostaram tanto da experiência que decidiram continuar a jornada.

Avó e neto estiveram quase uma década separados após o divórcio dos pais de Brad. O jovem conta que foi no casamento da sua irmã, muitos anos depois, que reencontrou a avó e se apercebeu que não queria carregar a culpa de não passar tempo com ela, que a amava e que estava cada vez mais próxima do fim da sua vida.

A idosa goza de boa saúde, apesar da idade, e diz que nunca se sentiu tão enérgica. Existem, aliás, muitos comentários na página de Instagram de seguidores que sublinham que parece mais nova do que quando começou a viagem, aos 85 anos.

“O meu neto levou-me a sítios que eu só via na televisão e nunca sonhei que acabaria aqui” acrescentou Joy. “Foi a jornada mais incrível da minha vida”.

