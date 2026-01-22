Facebook
Ninguém vai acreditar que comprou no Lidl e muito menos por este preço
Há 2h e 13min
Mais Vistos
00:01:08
1ª Companhia
Filipe Delgado confunde som de fogo de artifício com tiros e o momento torna-se viral
tvi
00:01:29
1ª Companhia
Filipe Delgado recebe castigo severo. Saiba o motivo
tvi
00:02:59
1ª Companhia
Soraia Sousa teme o pior e deixa colegas a rir com pergunta hilariante
tvi
00:01:59
1ª Companhia
Hilariante! Filipe Delgado interrompe ensaios de Noélia com dicas motivacionais
tvi
Destaques IOL
Gastronomia
Do caldo verde ao aos pastéis de nata: luso-francês leva Portugal ao Vietname
Saude
Ignorar este detalhe no ar condicionado pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar saúde
Inspiração
Tem quase 98 anos, estuda na universidade em Lisboa e os netos dizem que é a mais 'cool': esta é uma avó inspiradora
Dicas
"Levanto-me entre as 11h e 12h e como um dente de alho": atriz de 67 anos revela segredo para viver bem