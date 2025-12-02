Facebook
Noiva junto a uma zona de água
Hoje às 15:06
00:04:27
Secret Story
Marisa não aguenta mais e fica lavada em lágrimas no confessionário
tvi
00:03:16
Secret Story
Liliana e Fábio conversam a sós... Mas todos os concorrentes estão a ouvir! Estas foram as reações
tvi
00:02:16
Secret Story
Ana apanha Pedro a fazer massagem especial a Marisa e fica em choque
tvi
00:02:02
Secret Story
Última Hora: Concorrentes pagam 2000 euros para assistir ao lanche de Fábio e Liliana
tvi
Desumidificador
Como fazer pequenos desumidificadores para roupeiros: só precisa de sal grosso e amaciador
Como limpar bolor nas juntas dos azulejos
Como limpar bolor nas juntas dos azulejos sem comprar produtos caros
Lavar lençóis
Truques para ter a cama sempre com a sensação de 'feita de lavado' (entre lavagens)
Tosse
A tosse ficar pior à noite? Médico alerta para um dos erros mais comuns nos quartos
Dois às 10
Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»
tvi
Tosse
A tosse ficar pior à noite? Médico alerta para um dos erros mais comuns nos quartos
Famosos
Sónia Tavares mostra a "árvore de Natal mais original do ano" e faz furor: "Reflete um bocadinho a personalidade da Sónia"
selfie
Historias de amor
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Guerra
Putin rejeita propostas "inaceitáveis" da Europa para o acordo de paz. E avisa: "Se a Europa quiser guerra, estamos prontos"
cnn