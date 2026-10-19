Noivos ficaram virais

Hoje às 12:32
Mais Vistos
Noélia e Miranda em lágrimas e Francisco Monteiro é o motivo. Saiba o que se passou
00:03:53
Big Brother
Noélia e Miranda em lágrimas e Francisco Monteiro é o motivo. Saiba o que se passou
«Acabou a conversa!» Confronto tenso entre mãe e filha no "Momento Certo" termina em rutura dramática
00:11:49
Momento certo
«Acabou a conversa!» Confronto tenso entre mãe e filha no "Momento Certo" termina em rutura dramática
Sónia explode contra Helena e Miguel, denuncia humilhação e Monteiro entra em confronto: «Não a vou deixar mentir»
00:06:00
Big Brother
Sónia explode contra Helena e Miguel, denuncia humilhação e Monteiro entra em confronto: «Não a vou deixar mentir»
«Isto não se faz»: Noélia desfeita em lágrimas
00:03:47
Big Brother
«Isto não se faz»: Noélia desfeita em lágrimas
Destaques IOL
Cristiano Ronaldo vai falhar os jogos da Seleção em novembro? Já saiu o castigo da FPF e esta é a pena aplicada
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo vai falhar os jogos da Seleção em novembro? Já saiu o castigo da FPF e esta é a pena aplicada
"O Vicente é igual. Inacreditável": Noivo de Maria Botelho Moniz tira foto de infância do baú e as semelhanças com o filho impressionam
Pedro Bianchi Prata
"O Vicente é igual. Inacreditável": Noivo de Maria Botelho Moniz tira foto de infância do baú e as semelhanças com o filho impressionam
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa abre em mais uma cidade portuguesa
Outlet
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa abre em mais uma cidade portuguesa
Descoberta insólita a caminho de Fátima: peregrinos encontram milhares de cartas de bancos e seguradoras abandonadas numa ribanceira (Vídeo)
Fátima
Descoberta insólita a caminho de Fátima: peregrinos encontram milhares de cartas de bancos e seguradoras abandonadas numa ribanceira (Vídeo)
Mais Lidas
Trovoadas, chuva forte, granizo e rajadas até 90 km/h vão afetar estas regiões de Portugal Continental
Metereologia
Trovoadas, chuva forte, granizo e rajadas até 90 km/h vão afetar estas regiões de Portugal Continental
Aos 51 anos, foi mãe e avó ao mesmo tempo. Conheça a famosa portuguesa que casou com um homem 14 anos mais novo
Dois às 10
Aos 51 anos, foi mãe e avó ao mesmo tempo. Conheça a famosa portuguesa que casou com um homem 14 anos mais novo
Cara do Big Brother ‘desaparece’ durante meses e o motivo arrepia: «Deus, quero que me cures (…) tenho um filho pequenino»
Big Brother
Cara do Big Brother ‘desaparece’ durante meses e o motivo arrepia: «Deus, quero que me cures (…) tenho um filho pequenino»
OFICIAL: Federação anuncia castigo de Cristiano Ronaldo
Seleção
OFICIAL: Federação anuncia castigo de Cristiano Ronaldo
Trovoadas, chuva forte, granizo e rajadas até 90 km/h vão afetar estas regiões de Portugal Continental
Metereologia
Trovoadas, chuva forte, granizo e rajadas até 90 km/h vão afetar estas regiões de Portugal Continental
Morreu ator de novela icónica da TVI. Estava afastado da televisão e adoeceu subitamente
Dois às 10
Morreu ator de novela icónica da TVI. Estava afastado da televisão e adoeceu subitamente