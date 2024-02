Nova cadeia de lojas low-cost chega a Portugal com milhares de produtos a menos de dois euros

Ontem às 15:53

Para quem está sempre a ver folhetos e à procura das melhores pechinchas, há uma boa notícia. Vai chegar a Portugal uma nova cadeia de supermercados que prometo trazer produtos económicos, a Action.

Este supermercado de origem neerlandesa vai inaugurar a sua primeira loja em Portugal a 29 de fevereiro no Focus Park, em Vila Nova de Gaia, havendo já a promessa de abertura de outras lojas no país. Ainda não se sabe ao certo onde serão as próximas lojas, mas no site já se pode ver ofertas de emprego para Barcelos, Guarda, Santo Tirso e Entroncamento.

Apresentando-se como o retalhista low-cost de bens não alimentares que mais rápido cresce na Europa, a Action tem milhares de produto em catálogo que vão desde produtos de decoração a utensílios de cozinha e roupa, passando também por alguns produtos alimentares.

Em Espanha, onde já está há um ano, os supermercados Action já são dos favoritos das pessoas, de acordo com o site Que que refere que isto se deve ao facto de as lojas terem milhares de artigos a menos de dois euros.

Esta cadeia de supermercados existe desde 1993 e já está em 11 países, entre eles, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, França, Polónia, República Checa, Áustria, Itália, Espanha e Eslováquia.

