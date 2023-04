Nova Iorque mudou regras para levar cães no metro. E aconteceu isto

Há 1h e 41min

O metro de Nova Iorque, nos Estados Unidos, alterou as regras de transporte de cães há cerca de dois anos. Os passageiros tiveram de usar a criatividade para contornar as novas exigências e, desde então, não param de surgir imagens hilariantes nas redes sociais.

Estas são as regras em vigor: “Ninguém pode transportar qualquer animal, em qualquer meio de transporte ou infraestrutura, a não ser que esteja dentro de uma transportadora e transportado de maneira a não incomodar os outros passageiros.” Não é difícil encontrar uma solução para os cães de porte pequeno, mas e os maiores?

Percorra a galeria acima para ver algumas dos transportes mais criativos.

No entanto, nem sempre corre bem. Este vídeo mostra o momento em que um tutor foi impedido de entrar no metro depois de um funcionário do metro ter considerado que o “sistema de transporte” não era adequado.