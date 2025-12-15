Facebook
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Novidade da IKEA acaba com o pesadelo da roupa em cima da cadeira do quarto
Há 3h e 59min
Mais Vistos
00:03:19
Dois às 10
Imagens chocantes. Cristina Ferreira anuncia «acontecimento de última hora» em Portugal
tvi
00:02:56
Secret Story
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam
tvi
00:03:39
Dois às 10
Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque
tvi
00:01:43
Secret Story
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã
Decoração Natal
Descobrimos na Hôma as peças que nos fazem lembrar a coleção de Christian Lacroix da Vista Alegre
Receitas de Natal
Receitas de Natal portuguesas que são muito mais fáceis de fazer do que imagina
Dicas
Todos perguntam como é que o nosso carro, sofá e roupa cheiram tão bem. Resposta está no supermercado e custa 2 euros
Mais Lidas
Rob Reiner
Casal famoso encontrado morto em casa - e um dos filhos parece ser o principal suspeito
Mulher desaparecida
Telemóvel de mulher belga encontrado dois anos após o seu desaparecimento na Austrália
cnn
Dois às 10
Assim que saiu do «Secret Story», Ana descobriu algo que não esperava: «Estou mesmo chocada»
tvi
Francisco monteiro
Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora
Bebé
Bebé morre no Seixal após mãe adormecer durante a amamentação
Famosos
Há novidades acerca do filho de Susana Gravato
selfie