Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Novidades Parkside no Lidl
Há 1h e 5min
Mais Vistos
00:09:46
Big Brother
Helena Isabel desvenda segredo do cofre e os concorrentes traçam plano para instalar o caos na casa
00:04:35
Big Brother
Catarina Miranda lança farpa a Miguel Vicente: «Já chegou aqui a sarna do quarto do Líder?»
00:03:57
Big Brother
Imperdível! Helena Isabel recebe informação do exterior
00:04:17
Big Brother
A ferver! Sónia Jesus sai em defesa de Catarina Miranda contra Miguel Vicente: «És um ganancioso. Tens um ego muito inchado»
Destaques IOL
Decoração escandinava
Há 10 anos, esta loja fez tremer a IKEA em Portugal: para festejar, baixou ainda mais os preços
Paula Bobone
O que é feito de Paula Bobone? A antiga estrela do social e comentadora do “Você na TV!” já tem 81 anos e esta é a sua nova vida
Sono após almoço
Sono depois do almoço? Saiba por que razão o café pode não ser a melhor solução
Casamento 16 anos
Dos 51 dias de angústia no hospital aos quatro filhos: esta atriz vive uma história de amor há 16 anos que poucos conhecem, mas que emociona
Mais Lidas
Dois às 10
Sem estudos, "a mulher que criava porcos" construiu um império no setor agropecuário. Hoje, fatura mais de mil milhões de euros
A321neo
Airbus alerta companhias para defeito no A321neo. TAP tem 26 destes aviões
Cabelo
Um novo corte de cabelo para o outono? Inspira-te em 13 caras conhecidas, de Maria Botelho Moniz a Margarida Corceiro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Exclusivo «A Madrasta»: O passado de Diana vem ao de cima e deixa Miguel e Beatriz em choque
Dois às 10
Catarina ficou viúva aos 28 anos com uma filha de cinco meses nos braços: «Não consigo conceber que não vai conhecer o pai»
Dois às 10
Separaram-se há um mês, mas o amor falou mais alto. Ex-concorrente do Big Brother volta aos braços da noiva
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Conferencia Human
Conferência Human leva diversidade e inclusão da intenção à prática. Conheça o programa
Loja de produtos para casa
Loja que é um fenómeno em toda a Europa pelos preços baixos abre neste concelho português
Fascite plantar
Fascite plantar: os três produtos que os nossos leitores mais pediram
Frederico Varandas
É a cara do pai. Mulher de Frederico Varandas mostra fotos dos filhos e um deles é a "fotocópia" do presidente do Sporting
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Parkside Lidl
Fãs de bricolage: há novas ferramentas incríveis a chegar ao Lidl com preços óptimos
Inseminação Pós-morte
O sonho de Ângela Ferreira e Hugo já tem 3 anos: veja como está hoje o primeiro bebé a nascer da inseminação pós-morte em Portugal
Casamento
Casaram-se há dois anos, mas estão juntos há 12. Agora, estrela do Benfica e a mulher voltam a vestir-se de noivos: e há uma explicação
Casamento
"Quis um arraial-casamento": Jornalista da TVI casa-se em cerimónia que nunca ninguém imaginou fazer, mas todos vão querer copiar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Óleo de rosa mosqueta
Rosto, corpo e cabelo num só frasco: fomos perceber o que faz deste óleo o mais vendido da Amazon
Georgina Rodríguez
Não é só com Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez tem uma ligação com outro jogador da Seleção Nacional. E poucos sabem
Caixas Lifewit
Porque é que quase todos escolhem este tamanho de caixas de armazenamento (e não os outros packs)
Moda francesa
É o maior outlet em Portugal e acaba de receber mais duas marcas incríveis a preços reduzidos
Carteira Europeia de Identidade Digital
Cartão de Cidadão vai desaparecer até ao fim de 2026? Saiba o que muda com a nova carteira digital
Stefanie Pieper
Corpo de jovem famosa encontrado numa mala enterrada na floresta. Ex-namorado é acusado de homicídio
Emil Barr
Tornou-se milionário aos 19 anos. Quatro anos depois, estima ter uma fortuna de 35 milhões de dólares
Receita praia
Saudáveis e fazem-se em poucos minutos: Marco Costa ensina a fazer wraps de frango ideais para levar na marmita
Lili Caneças
Como nunca a viu. Lili Caneças agita as redes sociais com foto em biquíni: "Está formidável"
Aspirador robot Lefant
Substitua o aspirador e a esfregona por este robot enquanto o desconto dura (de 499€ para 142€!)
Leomarte Freire
Esqueça os sapatos e as malas de luxo: este é o truque de organização do closet de Leomarte Freire que queremos copiar
NERLEI
Moldes e plásticos de Leiria vão estar em destaque na Colômbia. NERLEI CCI organiza missão a Bogotá
Kina
“Marilyn Monroe portuguesa” e “Madonna dos anos 90”: Kina recupera foto de há 30 anos e deixa fãs de queixo caído
Associação Empresarial de Braga
Embalagens portuguesas procuram espaço em oito mercados internacionais
Paula Bobone
O que é feito de Paula Bobone? A antiga estrela do social e comentadora do “Você na TV!” já tem 81 anos e esta é a sua nova vida
Decoração escandinava
Há 10 anos, esta loja fez tremer a IKEA em Portugal: para festejar, baixou ainda mais os preços
Sono após almoço
Sono depois do almoço? Saiba por que razão o café pode não ser a melhor solução
Anker 633
Carregar sem cabos e sem preocupações: assim é esta powerbank com milhares de elogios
Emprego
IA chegou às empresas. Como proteger o know-how antes de usar novas ferramentas
Acidente de comboio
“Via a minha perna ao fundo”: ator português sobrevive a tragédia e relata momentos de angústia após o acidente
Casa dos avós
Avô morreu sem conseguir comprar a casa onde viveu décadas e avó acabou despejada. Agora, rosto da TVI cumpre promessa arrepiante
Calças de ganga
Perna larga, cintura alta e menos de 40 euros: estas calças acertam em tudo
Condenada por evasão fiscal
Namorada de estrela de reality show condenada a prisão. Em causa está uma fortuna em criptomoeda
Jorge Palma
“Se ele pudesse, baldava-se!”: filho de Jorge Palma quebra silêncio e despede-se do pai com mensagem inesperada
T-shirts Levi’s
Levi's tem t-shirts básicas e às riscas a partir de 19€ na Amazon
Guarda Nacional Republicana
Recebeu uma fotografia de um familiar desaparecido? GNR alerta para nova burla insólita que já fez vítimas em Portugal
Infiltrações
Aprenda a reparar pequenas infiltrações
Helena Coelho
Do closet de sonho à “porta mágica” inspirada no Harry Potter: Entrámos na casa nova de Helena Coelho e ficámos rendidos a este detalhe
Últimas
Rússia
É preciso avançar "substancialmente mais depressa": agência da UE alerta que Europa está a ficar sem tempo para se defender dos ataques russos
NBA
Morreu Bob Pettit, primeiro MVP da história da NBA
AIMA
Pedro Portugal Gaspar garante que continua "em plenas funções" na presidência da AIMA
Reservas de gás
Reservas de gás da UE estão abaixo da média, mas Bruxelas garante abastecimento "estável" para o inverno
Rússia
Comissão Eleitoral russa confirma oficialmente maioria constitucional do partido de Putin
Incêndio
Fogo numa caldeira obriga a retirar 195 crianças e adultos de jardim-escola em Castelo Branco
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Susan Sarandon
Atriz Susan Sarandon entre os mais de 100 detidos durante protesto contra Netanyahu junto à sede da ONU
Famosos
Thiago Lacerda confirma separação após 25 anos: "É um momento de muita dor"
Conferencia Human
Conferência Human leva diversidade e inclusão da intenção à prática. Conheça o programa
Portugal
Bruno Fernandes supera Rui Costa e entra no top-10 dos mais internacionais de sempre
Guerra Ucrânia
Caças finlandeses e suecos intercetam aviões militares russos sobre o Báltico
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Loja de produtos para casa
Loja que é um fenómeno em toda a Europa pelos preços baixos abre neste concelho português
IUC
O prazo do IUC está a acabar para milhares de condutores: mas tudo muda a partir de 2027
Nunca coma estas frutas à noite. O alerta é de um cardiologista
Famosos
Avó babada, Rita Guerra partilha primeira foto do neto: "É a nova luz dos nossos dias"
China
"Prejudicou a paz e a estabilidade regional": China acusa Filipinas de "provocação" após envio de mantimentos para recife disputado
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Reino Unido
UE pressiona Reino Unido a subir tarifas sobre carros chineses para proteger indústria europeia
Famosos
Tragédia. Casou-se e perdeu a mãe e os dois filhos na viagem de regresso: "Não há palavras"
Seleção
Félix e Ronaldo nos extremos: o melhor e o pior da estreia de Jesus na Seleção
Incêndio
"Profunda dor e consternação": Montenegro reage à morte de bombeira de 24 anos em Resende
Outono
Da Zara à Primark: eis 26 casacos de malha que a moda de outono diz para usarmos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Fascite plantar
Fascite plantar: os três produtos que os nossos leitores mais pediram
Mêda
Um isqueiro e sete incêndios. PJ detém suspeito de fogo posto na Mêda
Famosos
Maria Botelho Moniz partilha curiosidade e admite: "Sou incapaz"
FIFA
FIFA: principais ligas europeias exigem profundas reformas e novo presidente
Cabelo
O botão do secador que quase ninguém usa serve para por fim ao cabelo frisado e não só
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Vem aí em «A Madrasta»: Simão descobre toda a verdade sobre Diana numa reviravolta que vai mudar tudo
Frederico Varandas
É a cara do pai. Mulher de Frederico Varandas mostra fotos dos filhos e um deles é a "fotocópia" do presidente do Sporting
Tom Cruise comete erro com Kate Middleton, mas é a reação da princesa que está a emocionar
Big Brother
Maria Botelho Moniz tem um segundo nome próprio que quase ninguém conhece. E só é usado nas camadas mais elegantes da sociedade
Parkside Lidl
Fãs de bricolage: há novas ferramentas incríveis a chegar ao Lidl com preços óptimos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
Selecionador e a utilização de Aursnes a lateral-esquerdo: «Temos muita confiança nele»
Vem aí em «A Madrasta»: o segredo sombrio de Raquel e Filipe vem finalmente ao de cima e da forma mais trágica
Donald Trump
“Este é a caneta automática”: o momento que fez Xi Jinping rir durante visita à Casa Branca
Big Brother
Há 6 anos entrou num reality da TVI. Hoje tem 31 anos e está irreconhecível. Adivinha quem é este menino?
Belém
Belém gasta meio milhão sem abrir concursos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Maçonaria
Maçonaria gere orçamento de milhões
Preço dos combustíveis
Preços dos combustíveis vão descer menos que o esperado na próxima semana
U2
U2 lançam novo álbum no ano em que celebram 50 anos: nome do novo projeto tem toque português
Vem aí em «A Madrasta»: Cajó arruína planos de Filipe e Renato sobre herança de Xavier
Acidente
Motociclista de 67 anos morre em despiste na Sertã
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Trabalho
Chefias tóxicas. "O erro mais caro que uma empresa pode cometer é deixar que um líder aprenda à custa da equipa"
Famosos
Após conhecer namorada de Francisco Monteiro, Gonçalo Quinaz faz confidência!
Liga das Nações
Liga das Nações: François Letexier arbitra Noruega-Portugal em Oslo
É filha de uma conceituada atriz portuguesa e herdou a sua beleza. Tem 23 anos e é uma bomba
França
Macron nega alerta da CIA sobre drones russos, mas admite: “Pode acontecer”
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Inseminação Pós-morte
O sonho de Ângela Ferreira e Hugo já tem 3 anos: veja como está hoje o primeiro bebé a nascer da inseminação pós-morte em Portugal
Buzinão
Buzinão na Ponte 25 de Abril contra preço dos combustíveis. Protesto exige demissão da ministra
Buzinão
Contra os preços nos combustíveis e pela demissão da ministra do Ambiente, utentes fazem buzinão na Ponte 25 de Abril
Casamento
Casaram-se há dois anos, mas estão juntos há 12. Agora, estrela do Benfica e a mulher voltam a vestir-se de noivos: e há uma explicação
Câmara do Entroncamento
Criança fica sem almoço em escola no Entroncamento por falta de pagamento da refeição. Autarquia vai rever procedimentos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT