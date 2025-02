Nunca foi tão fácil cozinhar a vapor: Esta caixa faz refeições em minutos

A Lékué criou uma solução surpreendentemente simples para quem quer cozinhar sem complicações: uma caixa de silicone que permite preparar refeições completas no microondas em apenas alguns minutos. Disponível em duas versões - uma de 650 ml para uma a duas pessoas e outra de 1400 ml para famílias - este vaporizador destaca-se pela facilidade de utilização e durabilidade comprovada por utilizadores que o têm há mais de uma década. Acompanhado por um livro com 35 receitas, o produto permite cozinhar desde legumes a peixe e carne, mantendo o sabor e a textura dos alimentos. A simplicidade de uso e limpeza, combinada com resultados consistentes, tem conquistado milhares de utilizadores que o consideram indispensável no dia a dia.