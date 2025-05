Nunca mais perca uma entrega: este dispositivo permite atender à porta mesmo fora de casa

Com um ritmo de vida cada vez mais acelerado, gerir visitas e entregas pode ser um desafio. Este dispositivo inteligente transforma o intercomunicador tradicional numa solução moderna, permitindo ver, falar e até abrir a porta remotamente, através de uma aplicação no telemóvel. Fácil de instalar, compatível com assistentes virtuais e com bateria recarregável, oferece conveniência, segurança e tranquilidade. As avaliações positivas reforçam a utilidade do equipamento, especialmente agora que está disponível com 50% de desconto.