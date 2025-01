Nunca mais use toalhas frias ou húmidas: este toalheiro elétrico é o pequeno luxo que vai querer ter

Um toalheiro que não só pendura, mas também aquece e seca as toalhas - é esta a proposta da Orbegozo que está a conquistar cada vez mais casas de banho. Com cinco barras, 90W de potência e instalação simples, este aparelho transforma a experiência do banho ao garantir toalhas sempre quentes e secas. Os utilizadores, que já lhe deram mais de 800 avaliações na Amazon com uma classificação de 4,2 estrelas, destacam especialmente o prazer de ter toalhas aquecidas nos dias frios e a rapidez com que secam depois de usadas, tudo isto com um consumo energético reduzido que permite ligar e desligar conforme necessário.