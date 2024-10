Nunca mais vai lidar com bancadas molhadas. Este escorredor tem drenagem autómática

A tábua de drenagem, situada na parte inferior do escorredor, canaliza a água que escorre dos pratos e copos diretamente para o lava-loiça. Isto é feito através de um bocal giratório de 360º, que pode ser ajustado para a direção mais conveniente, evitando que a água se espalhe pela bancada. Este sistema mantém a área sempre seca, eliminando o incómodo habitual das bancadas molhadas.

O material, aço inoxidável, com revestimento antioxidante, assegura que o escorredor resista à ferrugem, mesmo com o uso diário. Este material garante também uma maior durabilidade, evitando que se degrade rapidamente pelo contacto constante com a água. As quatro pernas antiderrapantes na base oferecem estabilidade, evitando que o escorredor deslize ou tombe.