Núria Madruga e Vasco Silva

Há 1h e 8min
Mais Vistos
Polémico! Miguel Vicente “rasga” Catarina Miranda: «Andas a morder o lábio a olhar para mim (…) armada em galdéria»
00:02:34
Big Brother
Polémico! Miguel Vicente “rasga” Catarina Miranda: «Andas a morder o lábio a olhar para mim (…) armada em galdéria»
Sónia Jesus “perde a cabeça” com Catarina Miranda e desata aos gritos: «Estás insuportável!»
00:04:02
Big Brother
Sónia Jesus “perde a cabeça” com Catarina Miranda e desata aos gritos: «Estás insuportável!»
Miranda sob escrutínio de Miguel e Diogo Marcelino: «Não vales nada enquanto mulher»
00:01:51
Big Brother
Miranda sob escrutínio de Miguel e Diogo Marcelino: «Não vales nada enquanto mulher»
Catarina Miranda mostra-se indignada com acusações: «Toda a gente vai na conversa deles, vai tudo cair na lama»
00:02:32
Big Brother
Catarina Miranda mostra-se indignada com acusações: «Toda a gente vai na conversa deles, vai tudo cair na lama»
Destaques IOL
A ex-mulher foi acusada de matar os três filhos. Agora, Patrick Clancy vai ser pai novamente
Patrick Clancy
A ex-mulher foi acusada de matar os três filhos. Agora, Patrick Clancy vai ser pai novamente
No dia do casamento do pai, os dois filhos e a avó desapareceram: o pior tinha acontecido
Desaparecimento de crianças
No dia do casamento do pai, os dois filhos e a avó desapareceram: o pior tinha acontecido
Dos 51 dias de angústia no hospital aos quatro filhos: esta atriz vive uma história de amor há 16 anos que poucos conhecem, mas que emociona
Casamento 16 anos
Dos 51 dias de angústia no hospital aos quatro filhos: esta atriz vive uma história de amor há 16 anos que poucos conhecem, mas que emociona
Cantor famoso morreu durante digressão na Europa. “Pai dedicado e companheiro de banda muito querido”
Angry Anderson
Cantor famoso morreu durante digressão na Europa. “Pai dedicado e companheiro de banda muito querido”
Mais Lidas
40% da descida de IRS anunciada pelo Governo é responsabilidade do Governo anterior
Impostos
40% da descida de IRS anunciada pelo Governo é responsabilidade do Governo anterior
Ator Arnaud Denis recebe eutanásia aos 43 anos: "Morrer não é nada, o doloroso é não viver"
Eutanásia
Ator Arnaud Denis recebe eutanásia aos 43 anos: "Morrer não é nada, o doloroso é não viver"
Como nunca a vimos. Furiosa, Maria Botelho Moniz impõe-se perante concorrente e deixa sério aviso
Dois às 10
Como nunca a vimos. Furiosa, Maria Botelho Moniz impõe-se perante concorrente e deixa sério aviso
Mal-estar instalado: UE remove sanções contra dois bilionários russos após exigências de França e Luxemburgo
Guerra
Mal-estar instalado: UE remove sanções contra dois bilionários russos após exigências de França e Luxemburgo
A amizade já deu que falar no BB Verão e a ligação não se rompeu: Nuno surpreende Sara com presente de luxo
Big Brother
A amizade já deu que falar no BB Verão e a ligação não se rompeu: Nuno surpreende Sara com presente de luxo
Benfica vai participar na segunda edição da Messi Cup
Benfica
Benfica vai participar na segunda edição da Messi Cup