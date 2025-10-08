Facebook Instagram

Nutricionista partilha 5 receitas nutritivas e saborosas de sopas para este outono

Há 2h e 18min
Mais Vistos
00:04:31
Secret Story
Liliana reage às críticas dos colegas: «Não me incomodam os concorrentes desta casa, incomoda o público»
tvi
00:01:10
Secret Story
Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos»
tvi
00:04:01
Secret Story
Caos na casa: Liliana e Pedro Jorge perdem a cabeça - com Marisa à mistura
tvi
00:06:40
Secret Story
Liliana fala abertamente da sua posição em relação ao ex-namorado Zé: «Sinto que fui correta»
tvi
Destaques IOL
Segurança
Nova atualização do Instagram mostra a localização em tempo real e pode pôr utilizadores em risco. Desative esta opção
Exercicio fisico
Perder peso sem muito esforço? Experimente este método japonês que está a dar que falar
Tragédia
Menina de 6 anos morre em incêndio provocado por cigarro eletrónico deixado a carregar no quarto
Lavandaria
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina
Mais Lidas
Liliana
Lágrimas de desespero: Liliana em pânico com o fim do noivado: «Ainda amo o Zé»
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Famosos
"Secret Story". Assumindo ter "medo", Liliana revela sobre Zé: "Sabe as minhas passwords todas"
selfie
Dois às 10
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
tvi
Dois às 10
A frase que este menino de cinco anos disse ao pai antes de morrer vai arrepiá-lo
tvi