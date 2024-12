O anel inteligente que está a revolucionar a monitorização da saúde

A mais recente inovação em tecnologia vestível vem em forma de anel: um dispositivo ultra leve de 4,7 gramas que monitoriza diversos parâmetros de saúde 24 horas por dia. Com uma classificação média de 4 estrelas na Amazon, este anel inteligente destaca-se pela sua versatilidade, permitindo acompanhar desde o sono até à atividade física, incluindo frequência cardíaca e níveis de oxigénio no sangue. Resistente à água e com uma bateria de longa duração, o dispositivo tem conquistado utilizadores pela sua praticidade e elegância, oferecendo uma alternativa discreta aos tradicionais relógios inteligentes, seja durante a prática desportiva ou em ocasiões formais.