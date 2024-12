O aquecedor que se controla à distância e aquece a casa em minutos

Este aquecedor de parede Dreo oferece uma solução elegante e eficaz para os dias frios, destacando-se pela sua potência de 2000W e funcionalidades inteligentes. Com instalação simples e rápida na parede, aquece uma divisão em menos de 10 minutos e pode ser controlado através do smartphone ou por comandos de voz via Alexa e Google Assistant. O aparelho permite programar horários, ajustar a temperatura e até desligar o ecrã para usar no quarto. A combinação de design discreto, potência elevada e controlo inteligente, aliada a um preço competitivo pouco acima dos 100 euros, tem conquistado os utilizadores da Amazon, que elogiam tanto a sua eficiência como a facilidade de utilização.