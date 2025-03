O básico perfeito para a meia estação: Vans Ward com desconto imperdível

Com a chegada da primavera, é tempo de atualizar o armário para a meia estação, e as sapatilhas Vans Ward são a escolha perfeita para esta transição. Este modelo intemporal e minimalista, disponível em tamanhos do 38,5 ao 50, encontra-se atualmente em promoção por apenas 43 euros (um desconto considerável face ao preço habitual entre 70-75 euros). Fabricadas com lona resistente e sola de borracha que garante boa aderência, estas sapatilhas recebem avaliações extremamente positivas dos compradores portugueses, que destacam o seu conforto, durabilidade e versatilidade para qualquer ocasião. Uma peça básica e unissexo que não falha e combina com praticamente todo o guarda-roupa de transição.