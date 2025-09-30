Facebook Instagram

O clássico da Tommy Hilfiger que combina com tudo está em promoção

Há 3h e 14min

As sapatilhas Tommy Hilfiger FW0FW08320 são intemporais e versáteis, perfeitas para quem procura estilo e conforto num só par. Com design minimalista e logótipo discreto, adaptam-se a looks casuais ou mais arranjados, e são leves, fáceis de limpar e resistentes. Atualmente, passaram de mais de 100€ para cerca de 60€, tornando-se uma oportunidade a aproveitar. Uma cliente confirma: “Não consegui fazer uma melhor compra! As sapatilhas Tommy Hilfiger são a combinação perfeita de estilo, conforto e qualidade.” Outra acrescenta: “Muito confortáveis. Boa qualidade.”

Mais Vistos
00:02:51
Secret Story
Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações
tvi
00:00:21
Secret Story
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
tvi
00:04:35
Secret Story
De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim
tvi
00:12:58
Dois às 10
Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo
tvi
Destaques IOL
Saúde
Aos 52 anos, influencer mostra-se em excelente forma. Odiava exercício físico e agora faz isto
Tragédia
Mãe e filha de oito anos encontradas mortas numa propriedade de luxo de alojamento local
Saúde
Estudo confirma: beber café protege o fígado de pelo menos cinco formas significativas
Exercícios físico
Espanhóis rendidos a este método japonês para perder peso
Mais Lidas
Miss portugal universo 2025
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
Portugal
Esqueçam a Disneyland, dizem jornalistas americanos. "O sítio mais feliz do mundo" está em Portugal
Tragédia
Mãe e filha de oito anos encontradas mortas numa propriedade de luxo de alojamento local
Dois às 10
«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira
tvi
Operação policial
Operação policial da PSP cerca largo no Rossio, em Lisboa
cnn
Catarina Miranda
«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira