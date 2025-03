O comedouro que pode melhorar a digestão e o conforto do seu cão

Se o seu cão tem dificuldades ao comer, seja por problemas articulares ou por engolir a comida demasiado depressa, um comedouro elevado pode ser a solução. Ao evitar que o animal tenha de baixar demasiado a cabeça, reduz o esforço no pescoço e nas articulações, além de minimizar problemas digestivos como gases e refluxo. O modelo ajustável da Petace adapta-se ao crescimento do cão e inclui um prato antivoracidade, ajudando a tornar as refeições mais calmas e equilibradas.