O Conga M50 lidera as vendas na sua categoria e está com 28% de desconto na Amazon

Há 3h e 32min

Este artigo pode conter links afiliados*

O Conga M50 da Cecotec combina aspiração potente e função de esfregona, cobrindo até 160 m² numa única carga graças à navegação laser de alta precisão. Compacto e leve, chega facilmente a cantos e passa debaixo dos móveis, podendo ser controlado e programado através da app 3D WiFi. Utilizadores destacam a eficiência e praticidade: “Já o posso usar de dia e noite sem preocupações, funciona perfeitamente”, e elogiam a versatilidade das escovas para diferentes superfícies. Pequenos detalhes, como a base de carregamento, podem exigir atenção, mas no geral, a maioria concorda que é uma solução acessível e eficaz para manter a casa limpa sem esforço diário.

