O corretor de olheiras que se tornou num sucesso inesperado da Amazon

Um pequeno corretor de olheiras da Maybelline transformou-se numa solução popular na Amazon, onde acumula mais de 28 mil avaliações. Por cerca de 7 euros, este produto tem conquistado diferentes utilizadores pela sua simplicidade e eficácia. A fórmula, que inclui bagas de goji e haloxyl, oferece uma cobertura natural que dura 12 horas. Os compradores destacam a facilidade de aplicação, mesmo para quem não tem experiência com maquilhagem, e a sua durabilidade - cada embalagem pode durar até seis meses com utilização regular. Com um aplicador em esponja revestido por microfibras, tem-se revelado uma solução prática tanto para o uso diário como para quem procura uma primeira experiência com corretores.