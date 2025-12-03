Facebook Instagram

O edredão nórdico que aquece sem pesar e está a conquistar o inverno"

Há 1h e 14min

Este artigo pode conter links afiliados*

O edredão nórdico da Pikolin tem feito furor graças ao equilíbrio perfeito entre leveza e aquecimento eficaz. Com dimensões de 240x220 cm e tons discretos de cinzento, adapta-se facilmente a qualquer decoração. O enchimento macio proporciona a sensação de penas sem provocar alergias, enquanto a capacidade de aquecimento sem sufocar garante noites confortáveis. A praticidade também impressiona: pode ser lavado na máquina e mantém a forma após várias utilizações. Com uma média de 4,6 estrelas em mais de 1000 avaliações e mais de 100 pessoas a adquiri-lo no último mês, este modelo da Pikolin está agora disponível por 57€, com 33% de desconto, tornando-se uma opção a considerar seriamente para enfrentar o frio do inverno com conforto.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

