O fim das fatias presas: esta torradeira horizontal resolve todos os problemas matinais

Ao explorar os produtos mais vendidos da Amazon na categoria Casa e Cozinha, descobrimos uma torradeira que está a fazer furor entre os utilizadores. A TO 1010 da Orbegozo destaca-se pelo seu design horizontal revolucionário que, ao contrário das torradeiras tradicionais, permite torrar qualquer tipo de pão sem restrições de tamanho. Com 600W de potência, seis níveis de tostagem e uma distribuição uniforme do calor, este modelo não se limita apenas a torradas - os utilizadores descobriram que é perfeita até para reaquecer pizza. O design compacto, a bandeja de migalhas removível e o temporizador com sinal sonoro completam o pacote. Com mais de 4 mil avaliações e uma classificação média de 4.4 em 5 estrelas, este modelo está disponível por apenas 15,78€, um desconto de 26% sobre o preço original.