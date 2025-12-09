Facebook Instagram

O frio pede uma sala acolhedora: este tapete suave vai à máquina e tem 4,6 estrelas

Hoje às 11:44

Este tapete vintage com padrão floral discreto tem conquistado quase mil compradores pela combinação de conforto e funcionalidade. Com uma textura suave que torna qualquer divisão mais acolhedora nos dias frios, destaca-se também por ir diretamente à máquina de lavar, secar ao ar com facilidade e ter base antiderrapante. As dimensões de 160 x 230 cm adaptam-se bem a diferentes espaços, e a classificação de 4,6 estrelas reflete a satisfação de quem já o usa em casa. Agora disponível por 65 euros, é uma solução simples para trazer conforto e um toque vintage à sala durante o inverno.

