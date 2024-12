O gorro do futuro já chegou e custa menos de 15€

Este inverno, um gorro tecnológico está a conquistar milhares de utilizadores na Amazon, combinando entretenimento e funcionalidade num só acessório. Com Bluetooth 5.0 integrado, microfone para chamadas e até 12 horas de autonomia, este gorro da COTOP destaca-se pela sua versatilidade - seja para praticar desporto, passear o cão ou simplesmente enfrentar o dia-a-dia com música. Em malha polar suave e lavável, está disponível em várias cores e oferece um alcance de até 20 metros para qualquer dispositivo. Os utilizadores elogiam não só a qualidade do som e o design simples, mas também a durabilidade e praticidade, com o módulo Bluetooth removível para lavagem. Por menos de 15€, revelou-se a prenda perfeita para qualquer pessoa, desde o adolescente tech-savvy ao familiar mais prático, combinando tecnologia, conforto e estilo num presente que não tem como falhar.