O kit de acessórios para a air fryer que não sabia que precisava

Este kit de acessórios transforma a forma como usa a sua air fryer, permitindo-lhe preparar muito mais do que refeições rápidas. Composto por oito peças — incluindo grelhas, tabuleiro para bolos, recipiente fundo, pinças e frasco pulverizador — adapta-se à maioria das air fryers de 5 a 6,5 litros. Ideal para cozinhar torradas, bolos, grelhados ou gratinados, facilita o dia a dia com materiais antiaderentes e compatíveis com máquina de lavar loiça. Com mais de 1.600 avaliações positivas, destaca-se pela versatilidade e excelente relação qualidade-preço.