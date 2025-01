O mini frigorífico que aquece, arrefece e conquista a Amazon

O Cecotec Bolero MiniCooling é um mini frigorífico de 4 litros que se destaca pela sua versatilidade, oferecendo tanto funções de arrefecimento (até 7°C) quanto de aquecimento (até 65°C). Compacto e silencioso, adapta-se a diferentes ambientes, desde escritórios e quartos até carros e viagens, graças à compatibilidade com tomadas de 12V e 220V. Além de manter bebidas frescas e aquecer refeições, tornou-se um aliado inesperado para armazenar cosméticos, protegendo-os das altas temperaturas. Com um design prático e eficiente, este pequeno eletrodoméstico conquistou utilizadores que procuram conforto e conveniência no dia a dia