O móvel mágico que transforma o seu hall em sala de jantar para 12 pessoas

A consola extensível Easy transforma-se de um discreto móvel de entrada de 45 cm num impressionante mesa de jantar que pode alcançar 305 cm de comprimento, acomodando até 12 pessoas. Com materiais de alta qualidade, incluindo tampo em melamina resistente e estrutura em ferro robusta, este versátil móvel adapta-se perfeitamente a lares com espaço limitado mas que ocasionalmente recebem convidados. O sistema de extensões permite configurar cinco tamanhos diferentes, enquanto o design inteligente inclui um compartimento para armazenar todas as extensões quando não estão em uso. Com 4,7 estrelas em mais de 950 avaliações, este móvel combina elegância e praticidade, sendo igualmente bonito fechado como consola decorativa ou aberto como mesa de refeições.