O parque em Lisboa que os donos de cães estão a recomendar

Há 1h e 53min

A conta de Instagram @zeldamaria_, especializada em dicas para animais, partilhou recentemente um vídeo do Parque Verde de Carnide que despertou a atenção de muitos donos de cães em Lisboa. O parque destaca-se pelos relvados amplos, zonas sombreadas, um lago tranquilo e espaço suficiente para os animais correrem à vontade. Conta ainda com baloiços para as crianças e áreas ideais para piqueniques, tornando-se uma opção completa para passeios em família. É o refúgio verde que muitos procuravam para aproveitar os fins de semana ao ar livre, garantindo diversão tanto para os donos como para os seus companheiros de quatro patas.

