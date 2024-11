O que está a fugir pelas suas paredes? O segredo para ter a casa mais quente por menos dinheiro

Com as temperaturas a descer e as contas da energia a subir, todos procuramos formas de otimizar o aquecimento das nossas casas. E já pensou que pode estar a perder calor pelas paredes atrás dos seus radiadores?

É mais simples do que parece. Imagine uma película prateada que se coloca atrás do radiador, refletindo o calor de volta para dentro da divisão em vez de o deixar escapar pela parede. A instalação é intuitiva - basta cortar à medida e colar com as almofadas adesivas incluídas. Na Amazon, onde o produto tem uma classificação de 4,3 estrelas em 5, os compradores partilham experiências positivas. Um cliente do Reino Unido destaca que "parece uma ótima ideia para refletir o calor de volta para a divisão", enquanto outro, de Espanha, confirma: "Funciona muito bem, recomendo". Não é preciso gastar uma fortuna para ter uma casa mais quente - às vezes, um pequeno investimento de 20€ pode fazer toda a diferença na conta da luz.