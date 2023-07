Hoje às 09:53

Os dias estão quentes e é normal que os donos de cães se perguntem se os seus animais não estão a sofrer com as temperaturas altas. Para ajudar a manter os animais frescos e felizes no calor, há quem goste de dar gelo. Mas esta solução poderá não ser a ideal.

A veterinária Judy Korman deixou ainda algumas dicas para ajudar a manter os cães confortáveis e frescos mesmo nos dias mais quentes. Confira-as na galeria.