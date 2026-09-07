Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
O que os hotéis querem renovar podem ser oportunidades incríveis para a nossa casa
Há 2h e 36min
Mais Vistos
00:04:03
Big Brother
A reação hilariante de Francisco Monteiro ao ver Joana Sobral e que deixou Maria Botelho Moniz em choque
00:10:10
Big Brother
Catarina Miranda desabafa sobre fim de relação com Afonso Leitão. E há um pormenor que deixa Jéssica e Helena incrédulas
00:06:45
Big Brother
David Maurício é frontal com Catarina Miranda depois de discussão com Luís: «Digo-te na cara»
00:14:05
Big Brother
A divisão de tarefas mais polémica de sempre! Decisão inusitada de Miguel Vicente gera o caos
Destaques IOL
Big Brother All Stars
Adivinha quem voltou? Conheça os concorrentes do Big Brother All Stars
Joana Albuquerque
Dias antes de entrar no “BB All Stars”, esta concorrente abriu as portas de sua casa. A organização inspirou-nos
Creme Nivea
Estudo científico confirma as propriedades que fazem do creme Nivea um fenómeno global há décadas
Crime
Bebé de três meses morreu quando acampava com a família. Quatro adultos foram detidos
Mais Lidas
Morre aos 41 anos ex-participante de reality show após ser internada de urgência
Polícia Judiciária
Casas, terrenos, carros e até um restaurante: PJ arresta bens de 15 milhões
Big Brother
Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Em conjunto, Liliana e Ricky anunciam decisão: «Temos uma coisa importante para vos dizer»
Made In
Mourinho: «Eu estava bem e gostava de estar no Benfica, mas o Real é o Real»
Adriano Silva Martins acaba programa com notícia de última hora e imagens inéditas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Chuveiro com filtro
20 euros para mudar o seu cabelo para sempre: o chuveiro com filtro que promete fios mais fortes
Second Serve
Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”
malas de viagem
Ainda vai de férias? Esta mala de cabine aprovada pela Ryanair e Vueling está a menos de 40 euros
Prova de Vida
Só estes pensionistas têm de fazer prova de vida até 15 de setembro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adidas Breaknet Sleek
"São os mais bonitos para o outono": estes ténis Adidas estão a menos de 60€
Utopia Towels
"Muito suaves e de boa qualidade": este jogo de 8 toalhas está a 23 euros
Crime
Bebé de três meses morreu quando acampava com a família. Quatro adultos foram detidos
MONSGA
De 200€ para 102€: este aspirador sem fios une design e potência
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother All Stars
Adivinha quem voltou? Conheça os concorrentes do Big Brother All Stars
Aspirador robot
Poupe 74% na limpeza diária: Este aspirador robot traz uma esfregona magnética avançada para deixar o chão a brilhar
Opiniao
OPINIÃO | 26 anos depois, o Big Brother voltou a parar Portugal
Joana Albuquerque
Dias antes de entrar no “BB All Stars”, esta concorrente abriu as portas de sua casa. A organização inspirou-nos
Creme Nivea
Estudo científico confirma as propriedades que fazem do creme Nivea um fenómeno global há décadas
Hoteis
Hotéis pelo mundo na lista das melhores descobertas de 2026
NERLEI
Oito empresas portuguesas vão a uma das maiores feiras mundiais do setor automóvel
Seguro automóvel
Seguro automóvel: Que níveis de proteção existem e o que influencia o preço?
Gorgulho no arroz
Gorgulho no arroz e massa na despensa: como tratar e prevenir
Inteligência Artificial
O que as crianças devem saber sobre Inteligência Artificial
Carro usado
Comprar um carro usado pode representar uma poupança de 2900 euros
Oportunidades de emprego
Este é o fator que mais influencia as oportunidades de emprego dos licenciados portugueses
Lisboa
“O sistema de segurança português não tem tecnologia”: americana partilha o que encontra em Lisboa
Sandra Felgueiras
Sandra Felgueiras lamenta: “Nunca fiz aos outros aquilo que nunca esperei sofrer”
Potência contratada
Saiba como identificar a potência de eletricidade certa para a sua casa
Cristina Ferreira
“Merece toda a felicidade do mundo”: quem é a mulher que Cristina Ferreira tem ao lado há sete anos?
João Neves
Nem bacalhau, nem presunto: isto era o que João Neves levava na carrinha de mercadorias
Casamento
É aceitável que o meu marido faça “gosto” em fotografias de mulheres em biquíni?
Daniel Gregório
A viver nova paixão e uma vida de luxo: ex-concorrente do Secret Story surpreende ao volante de uma ‘bomba’
Disney Channel
Mundo da televisão em choque: estrela da Disney morre aos 33 anos
Estrangeiros em Portugal
Finlandês a viver em Portugal deixa aviso aos restantes estrangeiros: “Nunca façam isto”
Associação Empresarial de Braga
Verde Cool volta a pôr Braga à mesa com um roteiro de petiscos e Vinho Verde
Emprego
Energia voltou a pesar na indústria. Porque a competitividade também se decide na fatura
Tablet barato
Tablet que faz de computador portátil é a decisão financeira inteligente de setembro
Preços baixos
Faz frente à Primark, à IKEA e ao Lidl ao mesmo tempo: as novidades da loja que é uma ‘loucura’ de preços baixos
GNR burla
GNR alerta para nova burla que pode deixar a conta bancária a zeros. Fraude chega por carta física
Casamento Gilmário Vemba
Brilhou no casamento de Gilmário Vemba ao lado do marido, que arrasta multidões nos palcos em Portugal
Delícia de bolacha
Delícia de bolacha fresca, proteica e amiga da dieta
Últimas
Famosos
Com vestido transparente, Sofia Ribeiro deslumbra em evento internacional... e João Jesus reage: "Que estrondo"
Ténis
US Open: Francisco Cabral está nos oitavos do torneio de pares
Comissão Europeia
Bruxelas avança com lei para regular Airbnb em zonas de crise na habitação
Educação
Há mais de 2.000 horários vagos nas escolas, mas Fernando Alexandre garante "disponibilidade de professores" para os preencher
Cortaderia selloana
Plantada em jardins e colocada em jarras, esta planta é das mais perigosas para a saúde e já invadiu mais de 200 municípios
Famosos
Um espectador especial: Vitó Soares assiste à entrada de Sónia Jesus no "Big Brother"!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
AfD
Milhares de pessoas manifestam-se em Berlim após vitória eleitoral da extrema-direita
Marius Borg Høiby
Filho de Mette-Marit fica mais quatro semanas em prisão domiciliária após condenação por violações
Stradivarius
Vimos o blazer da Stradivarius e percebemos que os básicos podem ter os dias contados
Chuveiro com filtro
20 euros para mudar o seu cabelo para sempre: o chuveiro com filtro que promete fios mais fortes
Made In
Ex-Sporting Marius Niculae elogia treinador português: «Gosta de jogar»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Noruega
Justiça prolonga prisão preventiva de filho da princesa da Noruega
Maria Botelho Moniz
Maria Botelho Moniz junta-se a Cristina Ferreira e prova que esta é a tendência de moda a seguir
Famosos
Em foto inédita, Pedro Bianchi Prata faz desabafo comovente sobre Maria Botelho Moniz: "É uma lutadora"
Brasil 2026
"Mulheres são fundamentais para a perpetuação da espécie". Flávio Bolsonaro lança canal de televisão digital para impulsionar campanha na internet
PAL-V
"É um marco muito importante". PAL-V recebe autorização europeia para fabricar "carros voadores"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ratko Mladic
"Se pudesse, romperia hoje mesmo as relações diplomáticas com a Sérvia". Bósnia retira diplomatas de Belgrado após funeral de Mladic
Famosos
"Big Brother". Vânia Sá faz revelação polémica sobre Joana Sobral: "Ofereci-lhe dois chapadões no intervalo!"
Torre Eiffel
Torre Eiffel atrasa abertura após protesto de trabalhadores contra ordem para “esconder” funcionárias
Ratko Mladic
Ratko Mladic, o "carniceiro dos Balcãs", enterrado com honras militares. UE deixa aviso à Sérvia
Famosos
Afonso Leitão tem nova namorada? Catarina Miranda reage a rumores dentro do "Big Brother"!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Sporting
OFICIAL: central Erasmo Barengulo reforça formação do Sporting
Famosos
Dentro do "Big Brother", Catarina Miranda fala de Afonso Leitão: "Agora, descobri que ele..."
Internacional
Antigo patrão da Fórmula 1 retido em Tires com shotgun no jato privado
Torre Eiffel
"Não se escondem as mulheres". Indignação na Torre Eiffel após visita privada de organização hindu com instruções para ocultar funcionárias
Orçamento do Estado
Governo arranca com reuniões partidárias sobre o Orçamento do Estado para 2027
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Do amor vivido ao drama da separação: Catarina Miranda não esconde nada sobre o fim do namoro com Afonso Leitão. E confessa ter conhecido alguém novo
Champions
Atenção, FC Porto: duas baixas no Man. City antes de viagem para Portugal
Internacional
Azar para Ana Capeta: rotura de ligamentos coloca Mundial em dúvida
Póvoa da Galega
Prisão preventiva para jovem suspeito de matar a avó em Mafra
Famosos
Miguel Vicente recebe ameaças de rapto do filho: "A carrinha vai estar à porta"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Second Serve
Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”
Itália
OFICIAL: Fiorentina anuncia regresso de Vanoli para treinar Pote, Beto e João Mário
Internacional
OFICIAL: Bertrand Traoré reforça o ataque de César Peixoto
Espanha
Mbappé: «Bola de Ouro? Fiz história... este ano pode ser bom para ganhar»
Dois às 10
43 anos depois de "A Lagoa Azul", assim estão Christopher Atkins e Brooke Shields
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Universidade de Aveiro
Professor da Universidade de Aveiro condenado a dois anos de prisão por incitamento ao ódio
Big Brother
Da jovem Érica à mulher que regressou à TVI: a transformação que não passou despercebida
Aldi
Este aspirador parece da Dyson, mas vai estar no Aldi por menos de 20 euros
Futebol Feminino
Portugal perde com as atuais campeãs na estreia no Mundial sub-20 feminino
Infarmed
Infarmed alerta para risco em medicamento usado por milhares de doentes em Portugal
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
malas de viagem
Ainda vai de férias? Esta mala de cabine aprovada pela Ryanair e Vueling está a menos de 40 euros
Liga Campeões
Champions: supercomputador da Opta prevê Sporting melhor do que FC Porto
FC Porto
Nuno Cardoso: FC Porto lamenta perda de «figura marcante» da cidade
Big Brother
Daniela Santos deixa farpa após estreia do Big Brother All Stars: «Podes nascer cinquenta vezes…»
Internacional
INCRÍVEL: piloto abandona corrida para salvar adversário num carro em chamas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Sandra Felgueiras faz declaração emotiva: «Sempre significou voltar a casa»
Big Brother
Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme
Em dia de estreia, Joana Solnado deixa mensagem emocionante: «A todas as mães e a todas as vítimas e sobreviventes de violência»
Coração de Mãe estreia hoje: Conheça ao pormenor as personagens da nova novela da TVI
Liga dos Campeões
Champions: Luís Godinho apita AEK de João Mário frente ao Lask Linz
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT