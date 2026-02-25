Facebook
O que pode encontrar no Lidl
Há 2h e 43min
00:00:35
Dois às 10
Em direto, Cristina Ferreira assusta-se com forte trovoada
00:02:00
Dois às 10
Após sair da “1.ª Companhia”, Noélia desmaiou. Ex-recruta explica acidente
00:01:47
Secret Story
Hugo faz pedido a Eva e acabam em picardia: «Não dá para ficares feia. Tens cara para...»
00:01:34
Secret Story
Eva e Hugo entram em picardia e levam com provocação: «Já vi romances a começar por menos»
Novidades
Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável
Saude
A velocidade com que fala pode dizer bastante sobre a sua condição mental
História
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"
Humidade
Humidade e cheiro a mofo? Só precisa de paus de giz para salvar os roupeiros
Luis garcia
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
Ministro Miranda Sarmento sob observação no hospital de Santa Maria, em Lisboa
Benfica
«Roubar aos ricos...» e o detalhe na cara de Dahl: a ilustração do Benfica para o jogo no Bernabéu
Festival Marés Vivas
Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem
Champions
Real Madrid: Mbappé fora dos convocados para a receção ao Benfica
Supermercados
Supermercados também vão fechar ao domingo em Portugal?
