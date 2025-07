O robot aspirador que varre, aspira e esfrega por menos de 140€

O LEFANT M330 Pro é um robot aspirador 3 em 1 que varre, aspira e esfrega com uma potência de 5000Pa e autonomia para limpar até 150 m². Tem navegação inteligente dToF, deteção de obstáculos com precisão milimétrica e é compatível com assistentes de voz e aplicação móvel. Com um design ultrafino, modos de limpeza personalizáveis e recarga automática, adapta-se facilmente ao dia a dia. Com mais de 200 compras no último mês e uma classificação de 4,4 estrelas, os utilizadores destacam a eficácia, a discrição e a excelente relação qualidade-preço — e agora está com um desconto superior a 70%.