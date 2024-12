O robot de cozinha que está a conquistar a Amazon tem 30 funções e um preço imbatível

O Cecotec Mambo 10090 está a revolucionar o mercado dos robots de cozinha ao oferecer todas as funcionalidades da famosa Bimby por um preço quatro vezes inferior. Com mais de 6800 avaliações na Amazon e 4,1 estrelas, este robot multifunções vem equipado com duas jarras diferentes, incluindo uma com revestimento cerâmico especial para preparações delicadas, balança integrada e uma app com mais de 200 receitas guiadas. O sistema inteligente de 10 níveis de potência térmica, a colher exclusiva MamboMix e a possibilidade de cozinhar sem tampa ou a vapor em dois níveis são apenas algumas das características que têm conquistado até os utilizadores mais céticos da Thermomix. A sua versatilidade permite preparar desde risotos cremosos a massas caseiras, transformando cada momento na cozinha numa experiência criativa, prazerosa e fácil.