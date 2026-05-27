O segredo de 182€ que rivaliza com o luxo: Conheça o aspirador com luz verde que limpa a fundo sem pesar na carteira

Há 3h e 51min

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Esqueça os preços astronómicos associados às limpezas de gama alta. O novo aspirador sem fios da FDUXUD está a conquistar quem procura uma alternativa inteligente à Dyson, somando uma impressionante nota de 4,8 estrelas. Com uma potência massiva de 55 kPa para puxar a sujidade mais difícil e uma escova antiemaranhamento em "V", o grande segredo deste modelo está na luz LED verde, que expõe o pó invisível a olho nu. Junte-lhe uma autonomia de até 70 minutos, ecrã tátil e uma redução imperdível de 304€ para 182€, e tem o aliado perfeito para manter a casa imaculada e o orçamento familiar intacto.

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