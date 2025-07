O segredo para um ambiente fresco em casa está escondido nesta mesa da IKEA

Num ambiente onde o conforto e a qualidade do ar se tornam prioridade, especialmente com a chegada do calor, a IKEA apresenta a STARKVIND, uma mesa inovadora que vai além da sua função decorativa. Este móvel, com o seu design discreto e silencioso, não só oferece um espaço de arrumação prático, com capacidade para ocultar cabos, mas também melhora a atmosfera da sua casa através de um purificador de ar integrado. Disponível em diferentes acabamentos e com modos de funcionamento inteligentes, como o controlo remoto via aplicação, a STARKVIND é a solução perfeita para quem procura frescura e bem-estar em divisões até 20 metros quadrados, combinando estética com tecnologia para um ambiente mais agradável.