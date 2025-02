"O toque de 5 estrelas que faltava no seu quarto: este sobrecolchão faz toda a diferença

Este sobrecolchão tem sido descrito por vários clientes como "digno de um hotel de cinco estrelas" e "como dormir nas nuvens". Com um enchimento macio e respirável, ajuda a aliviar os pontos de pressão e melhora o conforto do colchão sem necessidade de o substituir. Feito com materiais hipoalergénicos e lavável na máquina, é fácil de manter. A marca recomenda aguardar 48 horas para recuperar totalmente a sua forma após a embalagem. Disponível em vários tamanhos e a partir de 56€, promete noites de descanso muito mais confortáveis.