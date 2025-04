O truque da almofada: como viajámos uma semana com uma mochila nas medidas da Ryanair

Viajar com apenas uma mochila nas medidas da Ryanair durante uma semana parece difícil, mas há formas criativas de contornar os limites de bagagem. A solução? Uma almofada de viagem recarregável com fecho, que além de garantir uma sesta confortável no avião, serviu como extensão discreta da mochila. Lá dentro levámos roupa interior, meias, um pijama, um impermeável e até três camisolas leves. Na mochila, ficou o mais volumoso: calças, camisolas, chinelos e o nécessaire. Uma ideia prática, confortável e que nos poupou aos custos da bagagem extra — tudo sem abdicar do essencial.