O truque de Bruna Gomes para ter sempre o cabelo perfeito

Há 1h e 59min

Bruna Gomes, vencedora do Big Brother e hoje uma das influencers mais seguidas em Portugal, não dispensa o Cecotec AirGlam 14 in 1. Trata-se de uma escova de ar quente com 14 cabeças intercambiáveis que seca, alisa, encaracola e dá volume ao cabelo, substituindo vários aparelhos num só. Com tecnologia cerâmica e iónica, ajuda a reduzir o frisado e mantém o brilho natural. Nas avaliações, há quem destaque a versatilidade — “deixa o cabelo suave, brilhante e fácil de pentear” — e quem sublinhe os resultados profissionais em casa, apesar de ser um pouco pesado no início. Uma solução prática para quem gosta de variar nos penteados ou simplesmente precisa de um styling rápido no dia a dia.

