O vinho português de menos de 20 euros que é um "escândalo"

Há 2h e 9min

A edição espanhola da revista Esquire dedicou um artigo a um vinho branco português, referindo-se à sua relação qualidade-preço como um “verdadeiro escândalo”.

Trata-se do Quinta do Regueiro Barricas Alvarinho branco, que foi recomendado ao autor do artigo por Marc Pinto, considerado um dos melhores ‘sommelier’ de Portugal, durante uma entrevista em que defendeu que os vinhos portugueses são geralmente “desvalorizados em comparação com outros como os franceses, além de serem muito baratos”.

A Esquire descreve o Alvarinho branco nacional com “um vinho de corpo robusto, fresco e vibrante na boca”. “A complexidade dos seus sabores é como um labirinto de nuances, onde cada gole revela uma nova dimensão. Este vinho é uma viagem sensorial: desde a primeira impressão até ao final longo e persistente”, pode ler-se no artigo.

Este é um vinho fermentado a temperatura controlada, mantendo o respeito pelos métodos tradicionais. A fermentação é feita em barricas de 300 litros de carvalho francês, com estágio de oito meses com Batonage, como se pode verificar no site VinhAlvarinho.pt, que se dedica à divulgação e comercialização de Vinho Alvarinho e Produtos Regionais da sub-região de Monção e Melgaço.