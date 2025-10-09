Facebook
OCA Grande Hotel do Pezo
Mais Vistos
Secret Story
Aos berros e a chorar, Liliana passa-se com Pedro e insulta-o: «Má pessoa, és uma...»
tvi
Secret Story
«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio
tvi
Secret Story
Choque total: O momento em que todos percebem que Liliana disse ‘sim’ ao pedido de casamento de Zé
tvi
Secret Story
Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha
tvi
Segurança
Nova atualização do Instagram mostra a localização em tempo real e pode pôr utilizadores em risco. Desative esta opção
Exercicio fisico
Perder peso sem muito esforço? Experimente este método japonês que está a dar que falar
Tragédia
Menina de 6 anos morre em incêndio provocado por cigarro eletrónico deixado a carregar no quarto
Lavandaria
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina
Dois às 10
Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros
tvi
Dois às 10
O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram
tvi
OE2026
"Haverá nos próximos anos uma recessão. É inevitável. E admito que não se esteja a fazer o suficiente" para a acautelar
cnn
Ines aires pereira
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Termas Rádium
Do glamour à decadência: as termas radioativas que continuam a intrigar Portugal
Dois às 10
Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono
tvi