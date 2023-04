Hoje às 13:20

Margarida Corceiro mostrou-se num vídeo a fazer uma transformação na cor do cabelo que, sabe-se agora, aconteceu para vestir a pele de uma personagem na nova série dos ‘Morangos com Açúcar’.

A atriz ficou surpreendida com o resultado do novo look: “Oh, meu Deus! Pronto… está branco”, referindo-se ao tom loiro muito mais claro do que aquele a que está habituada.