Olissippo Lapa Palace
Mafalda Mourão
Hoje às 09:19
Mais Vistos
Hilariante! Sónia Jesus dá aula de ginástica. E o momento é de chorar a rir
00:05:11
Big Brother
Hilariante! Sónia Jesus dá aula de ginástica. E o momento é de chorar a rir
«Vocês não podem fazer nada»: Luís Gonçalves chama a atenção de Noélia, mas é com Zaza que a discussão escala
00:02:34
Big Brother
«Vocês não podem fazer nada»: Luís Gonçalves chama a atenção de Noélia, mas é com Zaza que a discussão escala
Houve beijo? Helena Isabel e Diogo Cunha trocam carinhos matinais
00:02:33
Big Brother
Houve beijo? Helena Isabel e Diogo Cunha trocam carinhos matinais
Surpresa! Concorrentes surpreendidos com novo "habitante" na casa
00:01:17
Big Brother
Surpresa! Concorrentes surpreendidos com novo "habitante" na casa
Destaques IOL
A resposta mais esperada: Cristiano Ronaldo reaparece e deixa mensagem subliminar que está a agitar os fãs
Cristiano Ronaldo
A resposta mais esperada: Cristiano Ronaldo reaparece e deixa mensagem subliminar que está a agitar os fãs
Estão juntos há 10 anos e têm uma filha em comum. Mas quase ninguém sabe que estes atores portugueses são um casal
Declaração de amor
Estão juntos há 10 anos e têm uma filha em comum. Mas quase ninguém sabe que estes atores portugueses são um casal
Tem apenas 21 anos e um apelido impossível de ignorar. A filha desta estrela portuguesa herdou-lhe o talento e está a dar nas vistas
Estrela
Tem apenas 21 anos e um apelido impossível de ignorar. A filha desta estrela portuguesa herdou-lhe o talento e está a dar nas vistas
No meio da polémica de Cristiano Ronaldo com Jorge Jesus, Georgina Rodríguez mostra momento cúmplice: "Eles amam-se"
Georgina Rodríguez
No meio da polémica de Cristiano Ronaldo com Jorge Jesus, Georgina Rodríguez mostra momento cúmplice: "Eles amam-se"
Mais Lidas
A resposta mais esperada: Cristiano Ronaldo reaparece e deixa mensagem subliminar que está a agitar os fãs
Cristiano Ronaldo
A resposta mais esperada: Cristiano Ronaldo reaparece e deixa mensagem subliminar que está a agitar os fãs
Conheceram-se na prisão, apaixonaram-se e há quase 20 anos que viajam pelo mundo de autocaravana
História
Conheceram-se na prisão, apaixonaram-se e há quase 20 anos que viajam pelo mundo de autocaravana
Avioneta aterra ilegalmente em campo agrícola de Serpa. Piloto abandona local e deixa carteira com 2 mil euros
Avioneta
Avioneta aterra ilegalmente em campo agrícola de Serpa. Piloto abandona local e deixa carteira com 2 mil euros
Após o Big Brother Verão, Sara Alves e Nuno Pereira surpreendem com novidade
Dois às 10
Após o Big Brother Verão, Sara Alves e Nuno Pereira surpreendem com novidade
Um ano após sair da casa, Afonso Leitão quebra finalmente o silêncio sobre polémica: «Já que é para ser julgado, que seja por fazer»
Big Brother
Um ano após sair da casa, Afonso Leitão quebra finalmente o silêncio sobre polémica: «Já que é para ser julgado, que seja por fazer»
Morreu o dono do Elefante Branco. Luís Torres tinha 63 anos
Luís Torres
Morreu o dono do Elefante Branco. Luís Torres tinha 63 anos